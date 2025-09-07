الجيش يُواجه إسرائيل.. هكذا فرضَ "خطّة وطنية"!

أقلّ ما يمكن قوله بعد جلسة الحكومة الأخيرة، الجمعة، هو أنَّ الجيش استطاع حفظ والشيعة بشكلٍ خاص من المواجهة الداخلية. يُسالُ هنا، كيف ذلك؟ الإجابة بسيطة: الخطة التي قدمها لحصر السلاح كانت حاسمة: لا قوة ضد أي طرفٍ داخلي، ولا تنازل أمام .

Advertisement



الجيش استطاع تثبيت معادلة دبلوماسية فعلية، بعيداً عن العسكرية أساسها أنه لم يقبل ولم يرضَ بنزع أي سلاحٍ في الداخل طالما أن إسرائيل ما زالت موجودة على أرض الجنوب. الحكمةُ هنا واضحة: لا تشريع ولا قبول بتاتاً بوجود قوات إسرائيلية قصفت الجيش وأدت إلى استشهاد عناصره وقتلت شعب لبنان وما زالت تخرق إتفاق وقف إطلاق النار.



الجيش بخطوته هذه أتقنَ فعل المُقاومة حقاً من دون أن يحتاج إلى " ". عبر الحكومة والدولة، أكد الجيش شرعيته، قدّم خطته التي ستسري بأحكامها وتفاصيلها. لم يُفرض على قائد المؤسسة العسكرية رودولف هيكل أي تكتيك، فوجدَ أن قدرته على التحرُّك مرتبطة بمقدرات الجيش وقدراته. الأمر الأهم هو أنَّ هيكل، ومن خلال خطواته، ينفي "بِدعة" سوقها بعض جمهور "حزب الله" كثيراً وتقول إن الجيش يُدار من السفارة الأميركية في عوكر وعبر مُستشارين أميركيين في . أيّ كلامٍ هذا أمام جيشٍ أثبت مرة جديدة أنه صمام أمان للداخل؟



بكل بساطة، استطاع الجيش أن يثبت حق اللبنانيين في استعادة أرضهم، ولم يسلب لبنان حق الدفاع عن نفسه، وإن كان هذا الأمرُ سياسياً ودبلوماسياً. بكل بساطة، استطاع الجيش أن يكرّس معادلة واضحة ضد إسرائيل وهي أنَّ المواجهة الوطنية أعمق وأجدى من أي سلاح، في حين أنه رمى كرة النار ضد العدو وحول المواجهة ضده بدلاً من أن يتواجه مع الداخل.



خلال اليومين الماضيين، عزز الجيش الثقة به لاسيما في أوساط جمهور "حزب الله" وحركة "أمل"، المسألةُ هذه كانت ضرورية لتجنيب لبنان الإنزلاق نحو أي مشروع فتنوي، فالبلاد لا تحتملُ أي مُغامرة أبداً.

من يقرأ أبعاد ما فعله الجيش عبر خطته المُتقنة أكد تماماً أن المؤسسة العسكرية متماسكة. هيكل، ، يعي تماماً خطورة "انفراط الجيش"، وحتى رئيس الجمهورية جوزاف عون، لن يقبل ولن يسمح بأن تتأثر هذه المؤسسة بأي شيء، فقوتها أساسية، وهو يؤكد دائماً أن الجيش صمام أمانٍ داخلي ولا خوف عليه أبداً، وفق ما ينقل مقربون منه لـ"لبنان24".