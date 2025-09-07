Advertisement

لبنان

لقاء بين رئيس وزراء الإمارات ووزير الثقافة.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1413773-638928437893009241.webp
Doc-P-1413773-638928437893009241.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وزير الثقافة غسان سلامة. 
Advertisement

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في المجال الثقافي.
مواضيع ذات صلة
لقاء بين قاسم ولاريجاني… وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
07/09/2025 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء جمع جنبلاط بإرسلان... وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
07/09/2025 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة استقبل الحجار لبحث الأوضاع العامة
lebanon 24
07/09/2025 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: لقاء ثالث عُقِد بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي
lebanon 24
07/09/2025 20:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

زايد آل نهيان

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

وزير الثقافة

الشيخ عبد

الإماراتي

آل نهيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
12:46 | 2025-09-07
11:53 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
11:17 | 2025-09-07
11:05 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24