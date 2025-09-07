29
لبنان
عن الحملات التي تطال رئيس الحكومة... هكذا علق السيد
Lebanon 24
07-09-2025
|
05:23
A-
A+
كتب
اللواء جميل السيد
عبر حسابه على منصة "إكس": "ليس دفاعاً عنه بل توضيحاً للحقيقة ودرءًا للفتنة…".
تابع: "لا تعجبني أبداً تلك الحملات التي تحمِّل رئيس الحكومة وحده مسؤولية قرار نزع السلاح وتوابعه، وإنزعاجي ليس فقط من كون هذه الحملات تنعكس طائفياً ومذهبياً بين الناس وتخدم ربما ما هو مخطّط للفتنة، بل لأنّ
نواف سلام
هو جزء من سلطة تنفيذية وليس كلّ السلطة، لا سيما وأنه جاء هُوَ وحكومته ورئيس الجمهورية إلى السلطة عبر تصويت وثقة من معظم وأكبر الكتل النيابية في مجلس النواب إنسجاماً مع ضغوط خارجية علنية ومعروفة".
أضاف: "وبالتالي، ليس من قبيل المزايدة القول انك عندما تختار السائقين الذين سيقودون الدولة في هذه الظروف المصيرية، فمن أولى واجباتك أن تشترط عليهم وأن تضمن مسبقاً
إلى أين
سيقودونك،وهذا ما لم يحصل…".
الجبهة المسيحية تستنكر بأشد العبارات الحملة التي تطال البطريرك الراعي
Lebanon 24
الجبهة المسيحية تستنكر بأشد العبارات الحملة التي تطال البطريرك الراعي
07/09/2025 20:15:47
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إختبار حاسم امام الحكومة ورفض نيابي لعودة الحملات ضد السعودية والخليج
Lebanon 24
إختبار حاسم امام الحكومة ورفض نيابي لعودة الحملات ضد السعودية والخليج
07/09/2025 20:15:47
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
07/09/2025 20:15:47
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
Lebanon 24
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
07/09/2025 20:15:47
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء جميل السيد
دون الدولة
نواف سلام
الجمهوري
جميل ال
جمهورية
إلى أين
تابع
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:51 | 2025-09-07
07/09/2025 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
12:46 | 2025-09-07
07/09/2025 12:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:53 | 2025-09-07
07/09/2025 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:22 | 2025-09-07
07/09/2025 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:17 | 2025-09-07
07/09/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:46 | 2025-09-07
بدء الخسوف الكلي للقمر
11:53 | 2025-09-07
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:22 | 2025-09-07
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:17 | 2025-09-07
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:05 | 2025-09-07
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
