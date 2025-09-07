Advertisement

لبنان

عن الحملات التي تطال رئيس الحكومة... هكذا علق السيد

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1413780-638928449225049268.jpg
Doc-P-1413780-638928449225049268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب اللواء جميل السيد عبر حسابه على منصة "إكس": "ليس دفاعاً عنه بل توضيحاً للحقيقة ودرءًا للفتنة…". 
Advertisement


تابع: "لا تعجبني أبداً تلك الحملات التي تحمِّل رئيس الحكومة وحده مسؤولية قرار نزع السلاح وتوابعه، وإنزعاجي ليس فقط من كون هذه الحملات تنعكس طائفياً ومذهبياً بين الناس وتخدم ربما ما هو مخطّط للفتنة، بل لأنّ نواف سلام هو جزء من سلطة تنفيذية وليس كلّ السلطة، لا سيما وأنه جاء هُوَ وحكومته ورئيس الجمهورية إلى السلطة عبر تصويت وثقة من معظم وأكبر الكتل النيابية في مجلس النواب إنسجاماً مع ضغوط خارجية علنية ومعروفة". 


أضاف: "وبالتالي، ليس من قبيل المزايدة القول انك عندما تختار السائقين الذين سيقودون الدولة في هذه الظروف المصيرية، فمن أولى واجباتك أن تشترط عليهم وأن تضمن مسبقاً إلى أين سيقودونك،وهذا ما لم يحصل…". 
 
مواضيع ذات صلة
الجبهة المسيحية تستنكر بأشد العبارات الحملة التي تطال البطريرك الراعي
lebanon 24
07/09/2025 20:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إختبار حاسم امام الحكومة ورفض نيابي لعودة الحملات ضد السعودية والخليج
lebanon 24
07/09/2025 20:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
lebanon 24
07/09/2025 20:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
lebanon 24
07/09/2025 20:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء جميل السيد

دون الدولة

نواف سلام

الجمهوري

جميل ال

جمهورية

إلى أين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
12:46 | 2025-09-07
11:53 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
11:17 | 2025-09-07
11:05 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24