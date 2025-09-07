29
لبنان
قبلان: المطلوب إنقاذ الطائف من الطائفية حتى يبقى لبنان
Lebanon 24
07-09-2025
|
06:04
A-
A+
اعتبر المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
، اليوم الأحد، في بيان له، أنّه "منذ مئة سنة والمشكلة بهذا البلد "من أين نبدأ" وسط هواجس وقلق مجتمعي وفساد عميق يطال صميم الرؤية الوطنية فضلاً عن الإنتهاز السياسي والسلطوي الذي يعتاش على إعادة تدوير الأزمات العامودية لدور السلطة في
لبنان
، والمطلوب تنفيذ الخطوة الأولى من التلزيمات الوطنية لإدارة الدولة الضامنة، حتى لا تبتلعها أنياب المزارع وصفقات المأجور السياسي الإقليمي الدولي، فيما السياسات القانونية وما يلزم لها بعالم الرؤية والتطبيق والقدرة القضائية والوظيفية كلها تئنّ والعوامل والأسباب أكثر من أن تحصى، واللحظة تحتاج تكاتف الجميع لإعادة توظيف الدولة كمشروع وطني فوق الطائفية وبعيداً عن بالوعة الخارج".
وقال: "التكوين السياسي للبلد يشكو من ألف عيب، وما نريده طائفة لبنانية لا جاليات لبنانية، والقضية خَلْقُ الله ورعيتُه، وضميرُ رباني إنساني لا أنياب فساد ولعنة دكاكين، ومواثيق عيش مشترك لا مخالب غدر ومكر وقطيعة وتضليل، والبلد على عتبة انتخابات نيابية، والمطلوب إنقاذ
الطائف
من الطائفية حتى يبقى لبنان".
