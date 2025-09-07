Advertisement

لبنان

بعد انتهاء اجتماعهم... هذا ما قام به أعضاء الوفد الأميركي في الجنوب

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:54
يقوم كلا من المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي براد كوبر و رئيس الـ"ميكانيزم" الأميركي مايكل ليني بجولة على الحدود الجنوبية على متن طوافة تابعة لليونيفيل.
وتأتي هذه الجولة عقب انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة.
قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

مورغان أورتاغوس

لجنة الإشراف

براد كوبر

الناقورة

مايكل لي

براد كو

