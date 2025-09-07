29
لبنان
بن فرحان في بيروت قريبًا!
Lebanon 24
07-09-2025
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات صحافية أن "الموفد السعودي الامير
يزيد بن فرحان
يصل إلى
بيروت
الاربعاء المقبل في زيارة تستمر يومين للقاء الرؤساء الثلاثة".
