لبنان

بن فرحان في بيروت قريبًا!

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:10
كشفت معلومات صحافية أن "الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان يصل إلى بيروت الاربعاء المقبل في زيارة تستمر يومين للقاء الرؤساء الثلاثة". 
تابع
