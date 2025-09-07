Advertisement

لبنان

المفتي صادق يستقبل مروان شربل لمناقشة أوضاع النبطية

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:50
استقبل مفتي وإمام مدينة النبطية، الشيخ عبد الحسين صادق، في منزله الوزير السابق مروان شربل، بحضور عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، رئيس نادي الشقيف أكرم فران، المسؤول المالي المركزي في الحركة باسم لمع، المسؤول العمالي في إقليم الجنوب جمال جوني، وجوزيف سعد.
وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع المحلية، ورحب المفتي صادق بالوزير السابق شربل في مدينة النبطية، "الوزير شربل الشخصية الوطنية المعتدلة والصادقة، والمعروف في كل مراحل عمله الوزاري او العسكري او الحالي بوضوحه وصدقه في التعاطي مع الجميع،  اهلا به في النبطية التي تفتح بيوتها لكل محب ولكل مطمئن ولكل حريص، وهي التي عانت الكثير من الاعتداءات الاسرائيلية وقدمت اكثر من 130 شهيدا من خيرة شبابها وابنائها في الحرب الاخيرة ودمرت احياؤها ، تجد في زيارة الوزير شربل كل الترحيب".


وأعرب الوزير شربل عن سعادته لوجوده في النبطية، وقال: "هذه المدينة المقاومة البطلة، لقد شاهدت حجم الدمار الذي سببه العدوان الاسرائيلي ، هذه المدينة كان وما زالت تاريخا حافلا بالنهوض كطائر الفينيق، وهي نموذج استثنائي في العيش المشترك الذي تحتضنه ، وبالتقارب والوحدة، فلها منا ولكل اهلها وللشيخ صادق كل المحبة والتقدير".
