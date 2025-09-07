Advertisement

لبنان

بعد إعادة ترميمه توسعته.. تدشين مسجد الامام الاوزاعي

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:27
برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحضور الوزيرة ليلى الصلح حمادة، افتُتح مسجد الإمام الأوزاعي في منطقة الأوزاعي بعد ترميمه وتوسعته من قبل مؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.
الوزيرة الصلح شددت في كلمتها على البعد الديني والوطني لهذا المشروع، معتبرة المسجد رمزًا للوحدة والتلاقي، كما أشارت إلى إعادة تأهيل ضريح الرئيس الشهيد رياض الصلح. ووجهت شكرها للمفتي دريان والأمير الوليد بن طلال وكل من ساهم في إنجاز المشروع.

أما المفتي دريان فأكد أن افتتاح المسجد في ذكرى المولد النبوي مناسبة مباركة، مشيدًا بدور مؤسسة الوليد للإنسانية وجهود الوزيرة الصلح في دعم المؤسسات الدينية والاجتماعية، ومعتبرًا الإمام الأوزاعي ورئيس الحكومة رياض الصلح رمزان للعيش المشترك والوطنية.

واختُتمت المناسبة بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية والتقاط الصور.

تجدر الإشارة إلى أن الإمام الأوزاعي يُعد من كبار علماء القرن الثاني الهجري، عاش ودفن في بيروت، وسُمّيت المنطقة باسمه تكريمًا له، ويُعتبر مقامه مزارًا دينيًا وتاريخيًا.
 
 
