بعد إعادة ترميمه توسعته.. تدشين مسجد الامام الاوزاعي

الوزيرة الصلح شددت في كلمتها على البعد الديني والوطني لهذا المشروع، معتبرة رمزًا للوحدة والتلاقي، كما أشارت إلى إعادة تأهيل ضريح الرئيس الشهيد الصلح. ووجهت شكرها للمفتي دريان والأمير الوليد بن طلال وكل من ساهم في إنجاز المشروع.أما المفتي دريان فأكد أن افتتاح المسجد في ذكرى المولد النبوي مناسبة مباركة، مشيدًا بدور مؤسسة الوليد للإنسانية وجهود الوزيرة الصلح في دعم المؤسسات والاجتماعية، ومعتبرًا الإمام الأوزاعي ورئيس الحكومة رياض الصلح رمزان للعيش المشترك والوطنية.واختُتمت المناسبة بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية والتقاط الصور.تجدر الإشارة إلى أن الإمام الأوزاعي يُعد من كبار علماء القرن الثاني الهجري، عاش ودفن في ، وسُمّيت المنطقة باسمه تكريمًا له، ويُعتبر مقامه مزارًا دينيًا وتاريخيًا.