Advertisement

لبنان

إقفال شارع وإخلاؤه من السيّارات ليومين متتاليين.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1413842-638928625743037202.jpg
Doc-P-1413842-638928625743037202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي: "بتاريخي 8 و9 أيلول 2025 الساعة 11.00 سيُعقد في مجلس النوّاب المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي. وفي هذه المناسبة سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات، اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخين المذكورين ولحين الانتهاء من انعقاد الجلسة.
Advertisement

لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
مواضيع ذات صلة
غداً... إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً في هذا التوقيت
lebanon 24
07/09/2025 20:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ليومين متتاليين… يمنع مرور السيارات وتوقّفها على هذه الطريق!
lebanon 24
07/09/2025 20:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة على حافة المجاعة: أكثر من ثلث السكان بلا طعام لأيام متتالية
lebanon 24
07/09/2025 20:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة عالمية تستدعي آلاف السيارات... ما السبب؟
lebanon 24
07/09/2025 20:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

البرلمان

برلماني

العلم

العلا

كوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
12:46 | 2025-09-07
11:53 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
11:17 | 2025-09-07
11:05 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24