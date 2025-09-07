إقفال شارع وإخلاؤه من السيّارات ليومين متتاليين.. ما السبب؟

Advertisement

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي: "بتاريخي 8 و9 أيلول 2025 الساعة 11.00 سيُعقد في مجلس النوّاب المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي. وفي هذه المناسبة سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات، اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخين المذكورين ولحين الانتهاء من انعقاد الجلسة.لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".