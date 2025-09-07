Advertisement

لبنان

الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية

Lebanon 24
07-09-2025 | 11:53
شدّد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن على ضرورة أن تعتمد الحكومة نهجًا واضحًا في مقاربة الاستحقاقات الوطنية، محذّرًا من تكرار الأخطاء السابقة.
وخلال لقاء في حسينية بلدة شعت في البقاع الشمالي، اعتبر الحاج حسن أن الحكومة اللبنانية، "وبفعل الضغط الأميركي وأدواته، اتخذت في آب الماضي قرارًا متعجّلًا وخاطئًا بلا أفق"، لافتًا إلى أنها عادت في بيانها الأخير لتؤكد "أولويات الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العدوان، وعودة الأسرى، والانطلاق بإعادة الإعمار قبل أي إجراء آخر".

ودعا الحاج حسن المسؤولين إلى تقديم رؤية دفاعية واضحة ومقنعة، قائلاً: "تفضلوا وقولوا لنا ما هي الاستراتيجية الدفاعية التي ستعرضونها لحماية البلد أمام الأخطار المقبلة". وأكد أن البيان الوزاري الأخير وضع لبنان أمام "تحدي الصمود في وجه الضغوط، وتمتين الموقف الوطني، ومنع الأميركي والإسرائيلي من استضعافنا أو فرض الشروط علينا".

وختم بالتشديد على أن المطلوب هو "استراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية، لا الاكتفاء باللجوء إلى البكاء أو الشكاوى أمام مجلس الأمن"، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية تظل وسيلة سياسية، لكنها لا يمكن أن تشكّل بحد ذاتها استراتيجية دفاعية.
