الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية

شدّد رئيس "تكتل الهرمل" النائب الدكتور ضرورة أن تعتمد الحكومة نهجًا واضحًا في مقاربة الاستحقاقات الوطنية، محذّرًا من تكرار الأخطاء السابقة.وخلال لقاء في حسينية بلدة شعت في ، اعتبر أن ، "وبفعل الضغط الأميركي وأدواته، اتخذت في آب الماضي قرارًا متعجّلًا وخاطئًا بلا أفق"، لافتًا إلى أنها عادت في بيانها الأخير لتؤكد "أولويات الانسحاب ، ووقف العدوان، وعودة الأسرى، والانطلاق بإعادة الإعمار قبل أي إجراء آخر".ودعا الحاج حسن المسؤولين إلى تقديم رؤية دفاعية واضحة ومقنعة، قائلاً: "تفضلوا وقولوا لنا ما هي الاستراتيجية الدفاعية التي ستعرضونها لحماية البلد أمام الأخطار المقبلة". وأكد أن البيان الوزاري الأخير وضع أمام "تحدي الصمود في وجه الضغوط، وتمتين الموقف الوطني، ومنع الأميركي والإسرائيلي من استضعافنا أو فرض الشروط علينا".وختم بالتشديد على أن المطلوب هو "استراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية، لا الاكتفاء باللجوء إلى البكاء أو الشكاوى أمام "، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية تظل وسيلة سياسية، لكنها لا يمكن أن تشكّل بحد ذاتها استراتيجية دفاعية.