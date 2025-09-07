في القبة.. اطلقا النار على قريبهما وفرا الى جهة مجهولة

Advertisement

أقدم المدعو “س.ش” وشقيقه “م.ش”، على متن دراجة نارية، في على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه زوج خالتهما المدعو “خ.م”، ما أدى إلى إصابته في ساقه، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد جرى نقل المصاب إلى في القبة لتلقي العلاج، فيما حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وباشرت عمليات البحث والتعقب لتوقيف مطلقي النار.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادثة وقعت نتيجة خلافات عائلية.