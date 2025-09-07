Advertisement

لبنان

في القبة.. اطلقا النار على قريبهما وفرا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1413905-638928747837864841.jpg
Doc-P-1413905-638928747837864841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم المدعو “س.ش” وشقيقه “م.ش”، على متن دراجة نارية، في القبة على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه زوج خالتهما المدعو “خ.م”، ما أدى إلى إصابته في ساقه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وقد جرى نقل المصاب إلى المستشفى الحكومي في القبة لتلقي العلاج، فيما حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وباشرت عمليات البحث والتعقب لتوقيف مطلقي النار.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادثة وقعت نتيجة خلافات عائلية.
 
مواضيع ذات صلة
في الكورة.. مجهولون يطلقون النار باتجاه احد المنازل
lebanon 24
08/09/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن دراجة نارية.. مجهولون يطلقون النار على مواطن!
lebanon 24
08/09/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الرحمن غادر منزله إلى جهة مجهولة ولم يَعُد.. هل تعرفون مكانه؟
lebanon 24
08/09/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نوال غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
lebanon 24
08/09/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفى الحكومي

لبنان 24

لبنان

القبة

العلا

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-07
16:55 | 2025-09-07
16:06 | 2025-09-07
15:37 | 2025-09-07
15:00 | 2025-09-07
14:50 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24