Advertisement

لبنان

مطلوب في قبضة القوى الامنية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1413915-638928769889809924.jpg
Doc-P-1413915-638928769889809924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو “ع.ح” في محلة باب الرمل – طرابلس، وجرى اقتياده إلى التحقيق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وأشارت المعلومات الى ان الموقوف مطلوب بعدّة مذكرات توقيف صادرة بحقه.
 
مواضيع ذات صلة
في الأشرفية.. مطلوب سقط في قبضة الأمن
lebanon 24
08/09/2025 01:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية وكمين في الأوزاعي.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
08/09/2025 01:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية أمنية أوكرانية قد تُطيح بزيلينسكي.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
08/09/2025 01:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
lebanon 24
08/09/2025 01:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

لبنان 24

طرابلس

لبنان

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-07
16:55 | 2025-09-07
16:06 | 2025-09-07
15:37 | 2025-09-07
15:00 | 2025-09-07
14:50 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24