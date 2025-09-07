27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
لبنان
في برج حمود.. سيارة تقتحم أحد المحلات (صور)
Lebanon 24
07-09-2025
|
14:41
photos
0
اقتحمت سيارة محل ابو حسان قرب
كنيسة مار يوسف
برج حمود
، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
