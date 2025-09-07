Advertisement

لبنان

في برج حمود.. سيارة تقتحم أحد المحلات (صور)

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:41
اقتحمت سيارة محل ابو حسان قرب كنيسة مار يوسف برج حمود، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
كنيسة مار يوسف

برج حمود

لبنان 24

مار يوسف

لبنان

كنيسة

حمود

