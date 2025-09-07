رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع

في خطوة هي الأولى، تلا التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد عقب القداس الالهي في معراب، كتابا مُرسلا من رئاسة الجمهورية الى " "، وهذا نصّه: "تلقى رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون دعوتكم للمشاركة في الذبيحة الإلهية لراحة أنفس ، وذلك الواقع فيه 7 أيلول 2025 في باحة المقرّ العام للحزب في معراب. يَسرّنا في هذه المناسبة ان ننقل إليكم شكر السيد الرئيس واللبنانية الأولى على دعوتكم الكريمة، مع تقديرهما لتضحيات اللبنانيين من أجل وطنهم، لا سيما أولئك الذين قدّموا أرواحهم إيمانا بحرية وكرامة الإنسان، على ان تثمر هذه التضحيات مستقبلًا أفضل للدولة بكافة مؤسساتها. مع التمنيات بدوام التوفيق والتقدّم. "

