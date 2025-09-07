Advertisement

لبنان

رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:50
في خطوة هي الأولى، تلا رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد عقب القداس الالهي في معراب، كتابا مُرسلا من رئاسة الجمهورية الى رئيس حزب "القوات اللبنانية"، وهذا نصّه: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون دعوتكم للمشاركة في الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 7 أيلول 2025 في باحة المقرّ العام للحزب في معراب. يَسرّنا في هذه المناسبة ان ننقل إليكم شكر السيد الرئيس واللبنانية الأولى على دعوتكم الكريمة، مع تقديرهما لتضحيات اللبنانيين من أجل وطنهم، لا سيما أولئك الذين قدّموا أرواحهم إيمانا بحرية وكرامة الإنسان، على ان تثمر هذه التضحيات  مستقبلًا أفضل للدولة بكافة مؤسساتها. مع التمنيات بدوام التوفيق والتقدّم. "
