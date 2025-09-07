خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقس يوم غد الاثنين سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تشكّل الضباب على المرتفعات، يرافقه انخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الداخلية والجبلية. كما تنشط الرياح اعتبارًا من فترة الظهر، مع توقع تساقط أمطار محلية واحتمال ظهور خلايا رعدية متفرقة.

