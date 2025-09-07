بري مرتاح لبيان الحكومة: تجاوزنا الفتنة

Advertisement

كتب رضوان عقيل في" النهار": يقف الرئيس جوزاف عون في موضع الحكم انطلاقاً من موقعه الدستوري إلا أنه لا يحيد ولا يتراجع عن مبدأ جمع كل السلاح تحت عهدة الجيش. ونجح في تحييد الحكومة والبلد من أزمة كبيرة. وفي الدلالة على ذلك يقول الرئيس لـ"النهار" إنه مرتاح لخلاصة بيان الحكومة "حيث تم تجنيب البلد فتنة كبيرة. وإن وحدتنا الداخلية تبقى الأساس".ولا يمانع هنا مناقشة سلاح الحزب مع أن يسبقه أولاً كيفية تفادي الأخطار في الجنوب "لأنها مازالت في الحرب ولم توقف عدوانها ولم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. وهذا ما قلناه وشرحناه للموفد الأميركي توم براك". وقبل 24 ساعة من التئام الجلسة كان الاتفاق قد تم على توجهات البيان النهائي ومقاربة التعاطي مع خطة الجيش وتوقع انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة. وتجاوب الرئيس نواف سلام مع هذا المخرج ولو أنه لن يتراجع عن تطبيق القرار وأن آلية تنفيذه أصبحت عند الجيش.وسبقت تلك الجلسة موجة من الاتصالات المكثفة بين الرئاستين الأولى والثانية وكان للمدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير دور في هذه التسوية من خلال تواصل الأول مع الحزب والثاني مع " " ولم ينقطع الخط الساخن بين عون وبري بواسطة النائب خليل حيث أسهم في إنضاج المخرج ومواكبته لصياغة مضمون بيان الحكومة الذي تلقفه . وأثمرت الجهود التي بذلها عون في جلسة "استيعاب الجميع" السير بخطة الجيش والمراحل التي وضعها وإن لم تكن على قدر طموحات أكثر من وزير وصلوا إلى درجة التحفظ على بيان الحكومة، لكن ما ورد في شرح العماد رودولف هيكل والحيثيات التي عرضها بلغة عسكرية مدروسة عملت على إقناعهم ما دامت الحكومة مستمرة في قرارها وعدم تطييره. وأما " " الذي يرى أن ما حصل هو "تعليق للقرار" فلم ينفك يطالب رئيس الجمهورية بتطبيق ما أورده في خطاب قسمه بالتوصل إلى وضع استراتيجية أمنية.ولم يكن من المتوقع أن يجاري عون الحزب في تطيير القرار والتراجع عنه لجملة من الأسباب الداخلية والخارجية رغم أنه لم يوضع جدول زمني لتسليم السلاح، على أن عون يواصل اتصالاته مع لتظهر حقيقة على أرض الواقع وتبيان معطياتها للتأكد من انسحابها من الجنوب. في غضون ذلك بدأ البحث في ترتيب تثبيت الحدود مع إسرائيل، وتصب هذه المسألة في مصلحة . وفي حال نجاح هذه الخطوة ستكون لها ارتدادات إيجابية على تطبيق خطة الجيش التي تبقى مرهونة بـ"تطبيق إسرائيل" الذي يتمثل من وجهة نظر لبنان أولاً بوقف الأعمال العدائية وخروقاتها.