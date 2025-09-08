كتلة هوائية خريفية تسيطر على لبنان.. استعدوا للشتوة الأولى

Advertisement

أشارت صفحة weather المتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان أول كتلة هوائية خريفية منعشة تسيطر على أجواء والمنطقة اعتباراً الإثنين حيث سنشهد المزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح الأجواء مقبولة نهاراً في كافة المناطق وتميل إلى البرودة النسبية على الجبال وفي خلال ساعات الليل والصباح الأولى كما لا يُستبعد هطول أولى زخات الأمطار لهذا الموسم بين يومي الإثنين والثلاثاء خاصة في وعلى السواحل.من جهتها، لفتت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان طقسا صيفيا معتدلا ومتقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين بسبب تأثير منخفض جوي مركزه يستمر حتى مساء الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء.طقس الأيام المقبلةالإثنين:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، تنشط الرياح اعتباراً من الظهر وتتساقط أمطار محلية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.الثلاثاء:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح أحياناً و يرتفع موج البحر وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال النهار.الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل والجبال.الخميس:قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.