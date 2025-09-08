29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس الجمهورية مصرّ وحده
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-09-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقف مصدر نيابي بارز عند ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية
العماد جوزيف عون
في مستهل جلسة
مجلس الوزراء
الأخيرة لناحية تشديده على إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، مشددا على "وجوب التحضير لهذا الاستحقاق كي لا يسبقنا الوقت، فتقوم الحكومة بدورها، وبعدها يقوم مجلس النواب بدوره ايضاً".
Advertisement
المصدر أشار الى أن هذا الكلام الرئاسي، في جلسة تعنى بالسلاح وملفات حساسة لم يأتي من عبث بل من التقارير التي وصلت الى
القصر الجمهوري
وتحتوي في مضمونها على
أخبار
ومعلومات عن أن عددا كبيرا من
القوى السياسية
يسعى الى تأجيل الإنتخابات النيابية لسنة على الأقل ، وأن المماطلة في الإتفاق على القانون وخاصةً قضية إقتراع المغتربين أكبر دليل على ذلك، أضف الى أن الحكومة لم تعد أي قانون للانتخابات ولم تقدم أي مشروع الى مجلس النواب الذي بدوره لم يضع أي تعديلات على القانون الحالي على جدول أعمال أي جلسة. المصدر ختم بالقول أن معظم القوى السياسية تريد التأجيل لغايات كثيرة ، أما الرئيس فهو المصر الوحيد حتى الساعة على إجرائها.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية جال على عون وبري: وحدة اللبنانيين اقوى سلاح
Lebanon 24
مفتي الجمهورية جال على عون وبري: وحدة اللبنانيين اقوى سلاح
08/09/2025 10:24:18
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: عقدت اليوم اجتماعاً مع رئيس الجمهورية ومع رئيس مجلس النواب ونؤيد تماسك ووحدة لبنان وإنجاز الاصلاحات المهمة
Lebanon 24
لاريجاني: عقدت اليوم اجتماعاً مع رئيس الجمهورية ومع رئيس مجلس النواب ونؤيد تماسك ووحدة لبنان وإنجاز الاصلاحات المهمة
08/09/2025 10:24:18
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء مصر: نتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة تحت رئاسة السلطة
Lebanon 24
رئيس وزراء مصر: نتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة تحت رئاسة السلطة
08/09/2025 10:24:18
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رعد: لا أضع رئيس الجمهورية بخانة رئيس الحكومة
Lebanon 24
رعد: لا أضع رئيس الجمهورية بخانة رئيس الحكومة
08/09/2025 10:24:18
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
العماد جوزيف عون
القصر الجمهوري
القوى السياسية
عماد جوزيف عون
مجلس الوزراء
جوزيف عون
الجمهوري
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
اللبنانيون يضربون بقرار الوزيرة عُرْضَ الحائط: نحن نحدّد بدء موسم الصيد!
Lebanon 24
اللبنانيون يضربون بقرار الوزيرة عُرْضَ الحائط: نحن نحدّد بدء موسم الصيد!
02:30 | 2025-09-08
08/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
Lebanon 24
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
03:19 | 2025-09-08
08/09/2025 03:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
Lebanon 24
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
03:15 | 2025-09-08
08/09/2025 03:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
03:02 | 2025-09-08
08/09/2025 03:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
Lebanon 24
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
03:00 | 2025-09-08
08/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-09-08
اللبنانيون يضربون بقرار الوزيرة عُرْضَ الحائط: نحن نحدّد بدء موسم الصيد!
03:19 | 2025-09-08
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
03:15 | 2025-09-08
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
03:02 | 2025-09-08
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
03:00 | 2025-09-08
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
02:43 | 2025-09-08
بقعتوتة احتفلت بعيد سيدة النجاة بقداس وسهرة قروية
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24