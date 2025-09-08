Advertisement

لبنان

مفاجأة بملف الكازينو تخص "صحافيين"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 01:45
قال مصدر مطلع على التحقيق في قضية كازينو لبنان وملف شركة  BetArabia  إن الإعترافات اصبحت واضحة وأن كل الشكوك بشأن المتهمين تم التأكد منها وتثبيتها بنسب متفاوتة ، وبناء على كل هذه المعطيات سوف تصدر الأحكام في المرحلة المقبلة بعدما كان صدر القرار الظني ، الا ان المفاجأة هي إعتراف عدد من الموقوفين من عدة جهات في القضية بدفعهم اموالا شهرياً لعدد من الصحافيين "كبدل اتعاب او اكرامية او تنفيعة" بطريقة مباشرة" او "كبدل اتعاب تسويقية".
المصدر لفت الى انه لا مسؤولية مباشرة على هؤلاء  الصحافيين، الا ان مجرد تسريب اسمائهم الى الاعلام والمبالغ التي تقاضونها، وهذا امر مرتقب، من شأنه ان يحدث بلبلة وجلبة يصعب تطويقها.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

كازينو لبنان

الصحاف

كازينو

arab

بلبل

"خاص لبنان24"

