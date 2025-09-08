مفاجأة بملف الكازينو تخص "صحافيين"

Advertisement

قال مصدر مطلع على التحقيق في قضية وملف شركة BetArabia إن الإعترافات اصبحت واضحة وأن كل الشكوك بشأن المتهمين تم التأكد منها وتثبيتها بنسب متفاوتة ، وبناء على كل هذه المعطيات سوف تصدر الأحكام في المرحلة المقبلة بعدما كان صدر القرار الظني ، الا ان المفاجأة هي إعتراف عدد من الموقوفين من عدة جهات في القضية بدفعهم اموالا شهرياً لعدد من الصحافيين "كبدل اتعاب او اكرامية او تنفيعة" بطريقة مباشرة" او "كبدل اتعاب تسويقية".المصدر لفت الى انه لا مسؤولية مباشرة على هؤلاء الصحافيين، الا ان مجرد تسريب اسمائهم الى الاعلام والمبالغ التي تقاضونها، وهذا امر مرتقب، من شأنه ان يحدث بلبلة وجلبة يصعب تطويقها.