لبنان

"أوجيرو": عطل في هذه المنطقة

Lebanon 24
08-09-2025 | 01:54
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" عن وقوع عطل في سنترال الحدث، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأوضحت الهيئة أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن.
أوجيرو

