Advertisement

لبنان

خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
08-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1414035-638929208209357031.jpg
Doc-P-1414035-638929208209357031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطابه امس، أعاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأكيد موقع حزبه كـ"رأس حربة" في المواجهة المفتوحة مع حزب الله، في خطوة حملت رسائل واضحة ومباشرة إلى الداخل والخارج.
Advertisement

 جعجع لم يترك مجالًا للمراوغة، بل قدّم نفسه وحزبه كالمشروع الوحيد القادر على مقارعة الحزب وقيادة المواجهة السياسية ضده، معتبرًا أنّ المعركة وجودية ولا تحتمل أنصاف الحلول.

من الواضح أنّ جعجع يريد تحقيق انتصار سياسي واضح على حزب الله، لكن القراءة الواقعية تكشف أنّ هذا الانتصار لم يعد ممكنًا بالمعنى المباشر اذ ان ما لم يحصل بعد انتهاء الحرب الأخيرة فورا بات صعبا اليوم. المعادلة باتت أصعب، خصوصًا أن أي تغيير جذري لا يمكن أن يتحقق إلا بتدخل عسكري إسرائيلي مباشر، وهو أمر يدركه جعجع جيدًا لكنه يستخدم خطابا شعبويا للكسب في الشارع.


على المستوى الداخلي، يراهن جعجع على أن التوازنات اللبنانية لم تعد كما كانت. فالمزاج السني، بحسب القراءة القواتية، بات أقرب إلى "الهوى القواتي"، وأن الانتخابات النيابية المقبلة ستؤكد هذا التحوّل. من هذا المنطلق، ترى القوات أن تعزيز حزب الله لقوته داخل البيئة الشيعية لا يشكّل خطرًا مباشرًا عليها، ما دام الرأي العام اللبناني الأوسع، وفق تصورها، يقف في صفها ويدعم مشروعها. بهذا المنطق، تحاول القوات تصوير نفسها كقيادة وطنية جامعة، وليست مجرد قوة حزبية محصورة في بيئة مسيحية.

الأهم في خطاب جعجع أنّه يعكس رهانه الكبير على الاستحقاق الانتخابي المقبل. فالقوات تتعامل مع الانتخابات النيابية باعتبارها مدخلًا أساسيًا نحو معركة الرئاسة. بالنسبة إلى معراب، الهدف يتجاوز مجرد تعزيز الكتلة النيابية، ليصل إلى تهيئة الطريق أمام جعجع شخصيًا للوصول إلى قصر بعبدا. ومن أجل ذلك، تعتمد القوات خطابًا شعبويًا تصعيديًا، وتسعى في الوقت نفسه إلى تأجيل الاستحقاق النيابي إن أمكن، رهانًا على ظروف أفضل تتيح لها تكريس حضورها وتوسيع هامش قوتها.


خطاب جعجع لم يكن مجرد تسجيل موقف سياسي، بل إعلان صريح بأن القوات اللبنانية تخوض معركة وجودية مع حزب الله، وتعتبر نفسها رأس الحربة في هذا الصراع. الرهان على الانتخابات، وعلى تبدل المزاج الشعبي، وعلى الاستحقاق الرئاسي، كلها عناصر في معركة واحدة، تتلخص في محاولة جعجع تحقيق انتصار سياسي كبير وغير مسبوق، ولو اقتضى الأمر الذهاب إلى أقصى درجات التصعيد في الخطاب والمواقف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
lebanon 24
08/09/2025 13:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: تعطيل الانتخابات النيابية "غير وارد"
lebanon 24
08/09/2025 13:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل سياسية في خطاب جعجع اليوم
lebanon 24
08/09/2025 13:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميع مستفيدون من تأجيل الانتخابات النيابية؟
lebanon 24
08/09/2025 13:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

اللبنانية

حزب الله

رئيس حزب

إسرائيل

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-09-08
06:39 | 2025-09-08
06:35 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:21 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24