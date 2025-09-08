حمادة: الجيش عرض مشروعًا منطقيًا وقابلًا للتنفيذ

Advertisement

أكد عضو "اللقاء " النائب أن هناك تنسيقًا دائمًا بين القوى السيادية، مشددًا على أن الهدف هو استعادة الدولة لكل صلاحياتها في ، بما يشمل حصر السلاح وتثبيت الواقع الوطني الديمقراطي.وأوضح حمادة في حديث لـ "لبنان الحر"، أنه ناقش مع رئيس الحكومة كلمة الترحيب الصادرة عن ، مؤكّدًا أن الأخير أوضح له أن القرار يعكس تأكيدًا لقرار 5 آب، مضيفًا أن الجيش عرض مشروعًا منطقيًا وقابلًا للتنفيذ، والحكومة ستباشر تطبيقه وفق المراحل التي حددها الجيش.وختم بالقول: "كنت قلقًا من استخدام عبارة ترحيب لأنها لا ترد نصًا في ، لكن ما فهمته من رئيس الحكومة أن هناك قرارًا فعليًا من مجلس الوزراء وليس مجرد ترحيب. نأمل أن يبقى القرار ثابتًا، والأيام المقبلة ستبرهن على جدية الحكومة التي نواصل دعمها، إلى جانب دعم رئيس الجمهورية."