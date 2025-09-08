Advertisement

لبنان

حمادة: الجيش عرض مشروعًا منطقيًا وقابلًا للتنفيذ

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1414079-638929263669557198.jpg
Doc-P-1414079-638929263669557198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أن هناك تنسيقًا دائمًا بين القوى السيادية، مشددًا على أن الهدف هو استعادة الدولة لكل صلاحياتها في لبنان، بما يشمل حصر السلاح وتثبيت الواقع الوطني الديمقراطي.
Advertisement

وأوضح حمادة في حديث لـ "لبنان الحر"، أنه ناقش مع رئيس الحكومة نواف سلام كلمة الترحيب الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكّدًا أن الأخير أوضح له أن القرار يعكس تأكيدًا لقرار 5 آب، مضيفًا أن الجيش عرض مشروعًا منطقيًا وقابلًا للتنفيذ، والحكومة ستباشر تطبيقه وفق المراحل التي حددها الجيش.

وختم حمادة بالقول: "كنت قلقًا من استخدام عبارة ترحيب لأنها لا ترد نصًا في الدستور، لكن ما فهمته من رئيس الحكومة أن هناك قرارًا فعليًا من مجلس الوزراء وليس مجرد ترحيب. نأمل أن يبقى القرار ثابتًا، والأيام المقبلة ستبرهن على جدية الحكومة التي نواصل دعمها، إلى جانب دعم رئيس الجمهورية."
مواضيع ذات صلة
حمادة: كل الأمور قابلة للتغير حتى اللحظات الأخيرة وداخل جلسة الحكومة وبالتالي القرار النهائي لا زال مفتوحا
lebanon 24
08/09/2025 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
lebanon 24
08/09/2025 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان عن إعلان نتنياهو تنفيذه خرائط مشروع إسرائيل الكبرى: إننا في قلب أزمة وجود
lebanon 24
08/09/2025 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
lebanon 24
08/09/2025 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الديمقراطي

نواف سلام

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-09-08
06:39 | 2025-09-08
06:35 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:21 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24