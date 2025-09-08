Advertisement

لبنان

"البعث" يحذر من عمليات بيع وشراء وهمية لعقاره في المزرعة

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:17
Doc-P-1414085-638929273424196279.webp
Doc-P-1414085-638929273424196279.webp photos 0
أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، أنها تقدمت أمام القضاء اللبناني بدعوى ضد كل من يثبت التحقيق تورطه في انتحال صفة أو محاولة تزوير محاضر اجتماعات وأوراق رسمية، بهدف استخدامها في عملية بيع العقار الرقم 4116 الكائن في منطقة المزرعة العقارية، والذي كان قد تعرض لعدوان إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.
وحذّرت القيادة في بيانها المواطنين من الانجرار وراء عمليات بيع وشراء وهمية يقوم بها منتحلو الصفة، مؤكدة أن العقار غير معروض للبيع إطلاقًا.

كما دعت كتّاب العدل إلى توخي الحذر والتنبه لأي محاولة لتوريطهم في توقيع أوراق أو مستندات مرتبطة بالحزب، مشددة على أن أي إجراء من هذا النوع سيعرّض أصحابه للمساءلة القانونية.

وختم البيان بالتأكيد أن القيادة المركزية، برئاسة الأمين القطري علي حجازي، هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة أي شأن يتعلق بالعقار أو بممتلكات الحزب، وأنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية لحماية حقوقها وممتلكاتها.
