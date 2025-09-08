"البعث" يحذر من عمليات بيع وشراء وهمية لعقاره في المزرعة

Advertisement

أعلنت لحزب العربي في ، أنها تقدمت أمام اللبناني بدعوى ضد كل من يثبت التحقيق تورطه في انتحال صفة أو محاولة تزوير محاضر اجتماعات وأوراق رسمية، بهدف استخدامها في عملية بيع العقار الرقم 4116 الكائن في منطقة المزرعة العقارية، والذي كان قد تعرض لعدوان إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.وحذّرت القيادة في بيانها المواطنين من الانجرار وراء عمليات بيع وشراء وهمية يقوم بها منتحلو الصفة، مؤكدة أن العقار غير معروض للبيع إطلاقًا.كما دعت كتّاب العدل إلى توخي الحذر والتنبه لأي محاولة لتوريطهم في توقيع أوراق أو مستندات مرتبطة بالحزب، مشددة على أن أي إجراء من هذا النوع سيعرّض أصحابه للمساءلة القانونية.وختم البيان بالتأكيد أن القيادة المركزية، برئاسة الأمين ، هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة أي شأن يتعلق بالعقار أو بممتلكات الحزب، وأنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية لحماية حقوقها وممتلكاتها.