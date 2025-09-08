Advertisement

لبنان

دعوة إلى اعتصام في شارع المصارف

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1414096-638929288622236275.jpg
Doc-P-1414096-638929288622236275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بياناً، توقف فيه عند مجريات جلسة الوساطة الأخيرة، مثنياً على موقف وسيط وزارة العمل ومعاونه اللذين اعتمدا الحياد والموضوعية في مقاربة أسباب الخلاف مع جمعية مصارف لبنان، وفي طريقة التعامل مع وكيل الجمعية الذي حاول تبرير غياب ممثلين عنها، مدعياً أن وكالته تخوّله حضور جلسات الوساطة بغياب مجلس الإدارة.
Advertisement

ورأى المجلس أن موقف وكيل الجمعية يعكس استمرار سياسة المماطلة والتأجيل التي ينتهجها مجلس إدارة الجمعية منذ انطلاق جلسات التفاوض لتجديد عقد العمل الجماعي في عام 2022، معتبراً أن التمسك بالشكليات يهدف إلى التهرب من مناقشة المطالب الجوهرية للاتحاد المتعلقة بتعديل العقد. وحذّر من أن هذا النهج يهدد بإفشال وساطة وزارة العمل التي يُعوَّل عليها لإنجاز ملف لا يقل أهمية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وحذّرت النقابة إدارات المصارف من أن استمرار هذا السلوك في ملف العقد الجماعي سيؤدي إلى تفجير العلاقة مع الموظفين الذين كانوا يأملون بإنهاء الملف خلال شهر أيلول، بما يتيح تعديل المنح المدرسية والجامعية بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أقساط الجامعات والمدارس الخاصة. وأكدت أنها ستدعو المستخدمين إلى خطوات تصعيدية داخل المصارف التي تحرم موظفيها من أبسط حقوقهم، سواء عبر تعديل الرواتب أو تحسين المنح الجامعية والمدرسية بما يتجاوز التوصيات المحدودة الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية للعام 2024.

وطالب المجلس ممثليه في مجلس الاتحاد بالإصرار على اتخاذ قرار إعلان الإضراب فوراً في حال فشل وساطة وزارة العمل، مشدداً على أن سياسة التفهّم والتفاهم التي اعتمدها الاتحاد لم تعد تجدي نفعاً مع جمعية المصارف، التي تعاملت مع ملف العقد الجماعي بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع ملف الودائع، والذي ما زال من دون حل، في وقت يُعتبر آلاف موظفي المصارف من المودعين الذين لا تزال أموالهم وتعويضات نهاية خدمتهم محتجزة.

وختم المجلس التنفيذي بيانه معرباً عن أسفه لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الأخذ باقتراح الاتحاد القاضي بإدراج نص صريح يحدد التعويضات المستحقة للموظفين في المصارف التي ستُدمج أو تُصفّى، واعتبر أن موقف بعض النواب الرافضين لمقترح الاتحاد "غير مقبول"، مطالباً بالدعوة إلى اعتصام في شارع المصارف احتجاجاً على تجاهل حقوق الزملاء الذين سيتعرضون للصرف مع بدء تطبيق قانون إعادة الهيكلة.
مواضيع ذات صلة
حقيبة مشبوهة في شارع المصارف وسط طرابلس.. وهذا ما تبيّن
lebanon 24
08/09/2025 13:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
غداً... إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً في هذا التوقيت
lebanon 24
08/09/2025 13:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة دبلوماسية سودانية: لا شرعية لحكومة تفرضها القوة المسلحة
lebanon 24
08/09/2025 13:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في عين الحلوة رفضا لتقليصات الأنروا
lebanon 24
08/09/2025 13:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون إعادة الهيكلة

مجلس إدارة الجمعية

جمعية مصارف لبنان

المجلس التنفيذي

إدارة الجمعية

مجلس الإدارة

مجلس الاتحاد

مجلس التنفيذ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-09-08
06:39 | 2025-09-08
06:35 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:30 | 2025-09-08
06:21 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24