معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها

Advertisement

تكاثرت في الآونة الأخيرة حوادث السير التي خطفت عددا كبيرا من الأرواح على طرقات لاسيما حوادث الدراجات النارية.فقد تزايدت أعداد قتلى حوادث الدراجات النارية بشكل كبير ما دفع بالعديد من اللبنانيين للمطالبة بتنظيم سير الدراجات وتطبيق القانون عليها نظرا لما تشكّله من خطر على حياة سائقيها وحياة الآخرين.وأشار خبير سير عبر " " إلى ان "قانون السير لحظ هذا الأمر وذكرت إحدى مواده ان كل من يقود دراجة نارية أو يتعرّض لحادث مع دراجة نارية عليه أن يعرف أنّ قانون السير يساوي بين الدراجة النارية والسيارة، وبالتالي إذا صدمكم سائق دراجة نارية أو اصطدمتم به، يجب عدم الهروب بل طلب حضور خبير سير وعناصر الدرك".ويؤكد القانون ان "الدراجة النارية المُخالفة لقانون السير يتحمّل سائقها كامل المسؤولية عن الأضرار التي تسبب بها. "ويُضيف الخبير انه "يجب عدم السماح لسائق الدراجة النارية ان يبتزكم او يستغلكم في موضوع الأذى الجسدي إذا كنتم ملتزمين بالقوانين والسرعة، وهو الذي يُحجز وتُصادر دراجته إذا لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية ورخصة قيادة أو لم يكن ملتزمًا بقانون السير على الطرقات".