Advertisement

لبنان

معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-09-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1414111-638929311093685962.jpg
Doc-P-1414111-638929311093685962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكاثرت في الآونة الأخيرة حوادث السير التي خطفت عددا كبيرا من الأرواح على طرقات لبنان لاسيما حوادث الدراجات النارية.
Advertisement

فقد تزايدت أعداد قتلى حوادث الدراجات النارية بشكل كبير ما دفع بالعديد من اللبنانيين للمطالبة بتنظيم سير الدراجات وتطبيق القانون عليها نظرا لما تشكّله من خطر على حياة سائقيها وحياة الآخرين. 

وأشار خبير سير عبر "لبنان 24" إلى ان "قانون السير لحظ هذا الأمر وذكرت إحدى مواده ان كل من يقود دراجة نارية أو يتعرّض لحادث مع دراجة نارية عليه أن يعرف أنّ قانون السير يساوي بين الدراجة النارية والسيارة، وبالتالي إذا صدمكم سائق دراجة نارية أو اصطدمتم به، يجب عدم الهروب بل طلب حضور خبير سير وعناصر الدرك". 

ويؤكد القانون ان "الدراجة النارية المُخالفة لقانون السير يتحمّل سائقها كامل المسؤولية عن الأضرار التي تسبب بها. "

ويُضيف الخبير انه "يجب عدم السماح لسائق الدراجة النارية ان يبتزكم او يستغلكم في موضوع الأذى الجسدي إذا كنتم ملتزمين بالقوانين والسرعة، وهو الذي يُحجز وتُصادر دراجته إذا لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية ورخصة قيادة أو لم يكن ملتزمًا بقانون السير على الطرقات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
lebanon 24
08/09/2025 17:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان (العربية)
lebanon 24
08/09/2025 17:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
lebanon 24
08/09/2025 17:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يتناول الشوفان.. فوائد مهمة جداً يجب معرفتها
lebanon 24
08/09/2025 17:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان 24

إذا كنت

زايد

اسيم

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
09:16 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24