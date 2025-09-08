لقاء الأحزاب القومية: "جعجع آخر من يحق له التنظير"

Advertisement

لقاء الأحزاب القومية يهاجم جعجع: "عنوان للخيانة وصفحة سوداء في تاريخ "عقد لقاء "الأحزاب والقوى القومية" اجتماعاً استثنائياً لمتابعة تطورات الوضع الداخلي اللبناني، وأصدر بياناً نارياً هاجم فيه بشدة ، على خلفية تصريحاته الأخيرة.البيان رأى أن تصريحات جعجع المتخمة بـ"المغالطات والافتراءات" تهدف إلى تقديم نفسه كـ"حامي السيادة والدولة"، بينما تاريخه السياسي والعسكري يشهد، بحسب البيان، على "تناغمه الدائم مع العدو " ومحاولاته لضرب ومؤسسات الدولة.اللقاء شدد على أن جعجع "آخر من يحق له التنظير على اللبنانيين في قضايا المقاومة والسلاح"، مذكّراً بدوره السابق خلال سنوات الحرب الأهلية وبتغطيته للإرهابيين في جرود عرسال، في وقت كانت فيه المقاومة والجيش اللبناني يقاتلان الإرهاب التكفيري دفاعاً عن البلاد.وأشار البيان إلى أن موقف جعجع من سلاح المقاومة ليس جديداً، بل يأتي في إطار "مشروع قديم – جديد" يظن من خلاله أن العدو الإسرائيلي انتصر، لكن الوقائع أثبتت هزيمته في عدوان أيلول 2024 كما هزم عام 2006.اللقاء القومي اعتبر أن خطاب جعجع "يواكب عدوان أيلول بوجهه المجتمعي"، في محاولة فاشلة لزرع الفتنة بين اللبنانيين، بعدما فشل العدو الإسرائيلي نفسه في تحقيق ذلك.وختم البيان بالتأكيد على أن "المقاومة هي شرف لبنان وكرامته"، فيما يبقى "عنواناً للخيانة والرهان الدائم على الخارج"، محمّلينه مسؤولية تاريخية عن دماء الأبرياء ومصير المفقودين خلال سنوات الحرب.