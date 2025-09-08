بعد لقائه الرئيس عون... هذا ما قاله برّي (صورة)

التقى رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب في .

Advertisement



وعقب الاجتماع، قال لدى مغادرته: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".



أما في ما يتعلّق بأجواء اللقاء، فقد انتشرت صورة للرئيسين وهما يتبادلان الابتسامة خلال المصافحة.



