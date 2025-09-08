Advertisement

لبنان

بعد لقائه الرئيس عون... هذا ما قاله برّي (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 05:39
التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه برّي في قصر بعبدا.
وعقب الاجتماع، قال بري لدى مغادرته: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".

أما في ما يتعلّق بأجواء اللقاء، فقد انتشرت صورة للرئيسين وهما يتبادلان الابتسامة خلال المصافحة.

 
