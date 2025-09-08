Advertisement

لبنان

السوريون "يغادرون" لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 05:56
شهدت مناطق عديدة تراجعاً في أعداد السوريين المقيمين فيها، لاسيما أولئك الذين أتوا منذ بداية الحرب السوريّة عام 2011.
 
وسُجّل، وفق مصادر أمنية، خلال الشهرين الماضيين انكماش واضح في أعداد السوريين، الأمر الذي يُفسر استمرار "العودة الطوعية" من قبلهم باتجاه سوريا.
 

كذلك، تحدّثت المعلومات عن أنَّ كثيرين من الذين عادوا، ذهبوا مُسبقاً إلى سوريا لافتتاح أعمالٍ خاصّة بهم، وحينما تم تأمينها، انتقلوا مُباشرة إلى هناك مع عائلاتهم.
 

وعليه، من المُرتقب أن تشهد أعداد السوريين العائدين الى بلادهم إرتفاعاً من الآن ولغاية نهاية العام، علماً أنه سُجل عودة نحو 200 ألف نازح إلى سوريا منذ مطلع العام 2025، بحسب بيانات مُفوضية اللاجئين.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

من نحن
