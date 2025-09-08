السوريون "يغادرون" لبنان

شهدت مناطق عديدة تراجعاً في أعداد السوريين المقيمين فيها، لاسيما أولئك الذين أتوا منذ بداية الحرب السوريّة عام 2011.

وسُجّل، وفق مصادر أمنية، خلال الشهرين الماضيين انكماش واضح في أعداد السوريين، الأمر الذي يُفسر استمرار "العودة الطوعية" من قبلهم باتجاه .



كذلك، تحدّثت المعلومات عن أنَّ كثيرين من الذين عادوا، ذهبوا مُسبقاً إلى سوريا لافتتاح أعمالٍ خاصّة بهم، وحينما تم تأمينها، انتقلوا مُباشرة إلى هناك مع عائلاتهم.



وعليه، من المُرتقب أن تشهد أعداد السوريين العائدين الى بلادهم إرتفاعاً من الآن ولغاية نهاية العام، علماً أنه سُجل عودة نحو 200 ألف نازح إلى سوريا منذ مطلع العام 2025، بحسب بيانات مُفوضية اللاجئين.

