طقس متقلّب وأمطار خفيفة متفرّقة بانتظار لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى مستقرة في الداخل. كما تنشط الرياح أحيانًا ويرتفع موج البحر، وتتهيأ الأجواء لهطول أمطار خفيفة متفرقة.وجاء في النشرة التفصيلية:طقس صيفي معتدل ومتقلب نسبيًا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مركزه . على أن يعود الطقس للاستقرار تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء، مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في يتراوح بين 24 و32 درجة، في بين 22 و31، وفي بين 16 و32 درجة.الاثنين: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. تنشط الرياح بعد الظهر، وتهطل أمطار محلية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، فيما تبقى مستقرة في الداخل. تنشط الرياح أحيانًا ويرتفع موج البحر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تبقى دون تعديل على الساحل والجبال.الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.على الساحل: بين 26 و31 درجة.فوق الجبال: بين 14 و23 درجة.في الداخل: بين 14 و32 درجة.