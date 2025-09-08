Advertisement

لبنان

طقس متقلّب وأمطار خفيفة متفرّقة بانتظار لبنان

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:00
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى مستقرة في الداخل. كما تنشط الرياح أحيانًا ويرتفع موج البحر، وتتهيأ الأجواء لهطول أمطار خفيفة متفرقة.
وجاء في النشرة التفصيلية:
الحال العامة:
طقس صيفي معتدل ومتقلب نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا. على أن يعود الطقس للاستقرار تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء، مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت يتراوح بين 24 و32 درجة، في طرابلس بين 22 و31، وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الاثنين: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. تنشط الرياح بعد الظهر، وتهطل أمطار محلية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، فيما تبقى مستقرة في الداخل. تنشط الرياح أحيانًا ويرتفع موج البحر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تبقى دون تعديل على الساحل والجبال.
الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
- درجات الحرارة المتوقعة:
على الساحل: بين 26 و31 درجة.
فوق الجبال: بين 14 و23 درجة.
في الداخل: بين 14 و32 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بعد الظهر بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.
الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
شروق الشمس: 6:16 صباحًا.
غروب الشمس: 18:54 مساءً.
