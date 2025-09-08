لقاء إماراتي - لبناني: بحث في تعزيز العلاقات وملف الطاقة

Advertisement

استقبل نائب ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن في ، والمياه اللبناني جو الصدي بحضور غسان سلامة.وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة قطاع الطاقة في وإمكانات الاستثمار فيه.