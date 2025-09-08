Advertisement

لبنان

لقاء إماراتي - لبناني: بحث في تعزيز العلاقات وملف الطاقة

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:04
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي بحضور وزير الثقافة غسان سلامة.
وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة قطاع الطاقة في لبنان وإمكانات الاستثمار فيه.
رئيس مجلس الوزراء

زايد آل نهيان

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

وزير الثقافة

وزير الطاقة

الشيخ عبد

الإماراتي

