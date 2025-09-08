من بينها معسكرات لقوة الرضوان... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه في البقاع

Advertisement

تابع: "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد الجيش الاسرائيلي وإسرائيل".اضاف: "لقد أجرى عناصر "حزب الله" خلال التدريبات في المعسكرات تمارين بأطلق النار وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة"أكمل: "يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد اسرائيل انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان وبشكل تهديدًا على إسرائيل".ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على ".