Advertisement

لبنان

من بينها معسكرات لقوة الرضوان... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه في البقاع

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1414135-638929346612457315.jpeg
Doc-P-1414135-638929346612457315.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على عدة اهداف لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان والتي تم رصد في داخلها عناصر من حزب الله وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية". 
Advertisement


تابع: "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد الجيش الاسرائيلي وإسرائيل".  


اضاف: "لقد أجرى عناصر "حزب الله" خلال التدريبات في المعسكرات تمارين بأطلق النار وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة" 


أكمل: "يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد اسرائيل انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبشكل تهديدًا على إسرائيل". 
 

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل". 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرات لقوة الرضوان بحزب الله في البقاع
lebanon 24
08/09/2025 17:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت معسكرات تابعة لقوة الرضوان بعد تحديد مواقع مسلحين ومستودعات أسلحة
lebanon 24
08/09/2025 17:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قائد القوة البحرية في "الرضوان"
lebanon 24
08/09/2025 17:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على أحمد نعيم المسؤول بقوة الرضوان بغارة على سير الغربية جنوب لبنان
lebanon 24
08/09/2025 17:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع في لبنان

منطقة البقاع

دولة إسرائيل

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الرضوان

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24