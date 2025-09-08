Advertisement

لبنان

العجوز مرحبًا بالموفد السعودي: خطوة تعيد لبنان إلى محيطه العربي

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1414141-638929353133866464.png
Doc-P-1414141-638929353133866464.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي الدكتور زياد العجوز بالعودة المرتقبة للموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، معتبرًا في بيان أن "هذه الزيارة تأتي في توقيت وطني دقيق، وذلك بعد أن أقرت الحكومة اللبنانية بند حصر السلاح بيد الدولة، لتشكل بذلك خطوة أساسية على طريق استعادة السيادة وبسط سلطة القانون".
Advertisement

وأضاف: "إن لهذه الزيارة مدلولات خاصة ومهمة، بما تحمله من دعم سعودي تاريخي للبنان، تواكب الاستحقاقات الوطنية الكثيرة المقبلة، وتعكس حرص المملكة على تعزيز المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الشرعية، وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي".

وتابع: "نحن إذ نثمن الموقف السعودي الثابت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، نؤكد أن زيارة سمو الأمير يزيد تزيد من منسوب الأمل والثقة، وتشكل فرصة لترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح، بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويعيد للبنان مكانته الطبيعية بين أشقائه العرب".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عون: نعمل على إعادة لبنان لمحيطه العربي
lebanon 24
08/09/2025 17:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: أجواء رئاستي الجمهورية والحكومة تشير إلى أن لبنان لن يخسر فرصة العودة لمحيطه العربي والدولي
lebanon 24
08/09/2025 17:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان (العربية)
lebanon 24
08/09/2025 17:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: استهداف السعودية مرفوض.. ولبنان لن يخرج من محيطه العربي
lebanon 24
08/09/2025 17:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الوكالة الوطنية

يزيد بن فرحان

المنسق العام

الديمقراطي

اللبنانية

بن فرحان

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24