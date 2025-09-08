العجوز مرحبًا بالموفد السعودي: خطوة تعيد لبنان إلى محيطه العربي

Advertisement

رحب للمؤتمر اللبناني العربي الدكتور زياد العجوز بالعودة المرتقبة للموفد السعودي إلى الأمير ، معتبرًا في بيان أن "هذه الزيارة تأتي في توقيت وطني دقيق، وذلك بعد أن أقرت بند حصر السلاح بيد الدولة، لتشكل بذلك خطوة أساسية على طريق استعادة السيادة وبسط سلطة القانون".وأضاف: "إن لهذه الزيارة مدلولات خاصة ومهمة، بما تحمله من دعم تاريخي للبنان، تواكب الاستحقاقات الوطنية الكثيرة المقبلة، وتعكس حرص على تعزيز المسار وحماية المؤسسات الشرعية، وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي".وتابع: "نحن إذ نثمن الموقف السعودي الثابت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، نؤكد أن زيارة سمو الأمير يزيد تزيد من منسوب الأمل والثقة، وتشكل فرصة لترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة الإصلاح، بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويعيد للبنان مكانته الطبيعية بين أشقائه العرب".