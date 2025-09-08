Advertisement

لبنان

اليوم.. هذا ما شهدته سفارة فلسطين في بيروت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:35
علم "لبنان24" أن لقاء عُقد اليوم بين رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية والسفير الفلسطيني الجديد في لبنان محمد الأسعد، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين - بيروت.
وذكرت المعلومات أن النقاش تمحور بشكل أساسي حول ملف المخيمات واستكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني، فيما جرى التطرق إلى مسألة الاشتباكات الأخيرة التي شهدها مخيمي برج البراجنة وشاتيلا.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24