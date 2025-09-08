اليوم.. هذا ما شهدته سفارة فلسطين في بيروت

علم " " أن لقاء عُقد اليوم بين رئيس اللبناني - الفلسطيني السفير دمشقية والسفير الفلسطيني الجديد في محمد الأسعد، وذلك في مقر سفارة - .

وذكرت المعلومات أن تمحور بشكل أساسي حول ملف المخيمات واستكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني، فيما جرى التطرق إلى مسألة الاشتباكات الأخيرة التي شهدها مخيمي وشاتيلا.

