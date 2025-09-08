Advertisement

لبنان

وزارة الصحة تحسم الجدل: هذا المصنع مطابق للشروط

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1414146-638929355601140589.png
Doc-P-1414146-638929355601140589.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنها تابعت بدقة ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية حول وجود مخالفات في أحد مصانع المتممات الغذائية، وأوضحت نتائج الكشف الميداني الذي أجرته، مع التذكير بالإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
Advertisement

وجاء في البيان:
- كلفت الوزارة فريقًا مختصًا بزيارة مصنع فارما أم لإجراء كشف ميداني وجمع عينات من الأصناف التي تردد أنها غير مطابقة للمواصفات.
- تم إجراء تحاليل في عدة مختبرات محلية ودولية معتمدة.
- تم تجميد إنتاج الأصناف المثارة بحقها الشكوك إلى حين ورود نتائج التحليل.
- بعد استكمال عمليات الكشف، خلص تقرير فريق وزارة الصحة العامة إلى أن المصنع يستوفي الشروط العلمية والصحية للتصنيع الجيد بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.
- جاءت نتائج تحاليل العينات التي تم إرسالها إلى مختبرات في لبنان وخارجه ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النتائج من وزارة الصحة العامة.

وبناءً على ذلك، لا يوجد مانع من استئناف المصنع لعملية الإنتاج كالمعتاد، مع الالتزام بالخضوع للكشوفات الدورية المعتمدة من الوزارة، كما هو معمول به مع كافة المصانع الدوائية الأخرى لضمان استمرارية السلامة والجودة.

وختم البيان بالتأكيد على أن وزارة الصحة العامة "تحرص بشكل تام على متابعة كافة المنشآت التي تخضع لصلاحيتها بكل شفافية ومسؤولية، وتدعم قطاع الأدوية الوطنية ذات الجودة، كما تدعو الجميع إلى التعاون لما فيه صحة وخير المواطن".
مواضيع ذات صلة
إنزاغي يحسم الجدل: كوليبالي باقٍ مع الهلال ولا نية للاستغناء عنه
lebanon 24
08/09/2025 17:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء من أوكسفورد يحسمون الجدل: هذه أفضل طريقة لأكل الحمص!
lebanon 24
08/09/2025 17:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية: 102 بيان جمركي غير مطابق للمواصفات في آب 2025
lebanon 24
08/09/2025 17:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية: 88 بيانًا جمركيًا غير مطابق في تموز 2025
lebanon 24
08/09/2025 17:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة.

وزارة الصحة العامة

وسائل الإعلام

وزارة الصحة

التزام

العلم

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24