وزارة الصحة تحسم الجدل: هذا المصنع مطابق للشروط

- كلفت الوزارة فريقًا مختصًا بزيارة مصنع فارما أم لإجراء كشف ميداني وجمع عينات من الأصناف التي تردد أنها غير مطابقة للمواصفات.

- تم إجراء تحاليل في عدة مختبرات محلية ودولية معتمدة.

- تم تجميد إنتاج الأصناف المثارة بحقها الشكوك إلى حين ورود نتائج التحليل.

- بعد استكمال عمليات الكشف، خلص تقرير فريق العامة إلى أن المصنع يستوفي الشروط العلمية والصحية للتصنيع الجيد بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.

- جاءت نتائج تحاليل العينات التي تم إرسالها إلى مختبرات في وخارجه ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النتائج من

أعلنت ، في بيان، أنها تابعت بدقة ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية حول وجود مخالفات في أحد مصانع المتممات الغذائية، وأوضحت نتائج الكشف الميداني الذي أجرته، مع التذكير بالإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.وجاء في البيان:وبناءً على ذلك، لا يوجد مانع من استئناف المصنع لعملية الإنتاج كالمعتاد، مع الالتزام بالخضوع للكشوفات الدورية المعتمدة من الوزارة، كما هو معمول به مع كافة المصانع الدوائية الأخرى لضمان استمرارية السلامة والجودة.وختم البيان بالتأكيد على أن وزارة الصحة العامة "تحرص بشكل تام على متابعة كافة المنشآت التي تخضع لصلاحيتها بكل شفافية ومسؤولية، وتدعم قطاع الأدوية الوطنية ذات الجودة، كما تدعو الجميع إلى التعاون لما فيه صحة وخير المواطن".