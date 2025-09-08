ماذا يجري داخل عين الحلوة؟

كشفت معلومات " " أنَّه لوحظ خلال الآونة الأخيرة عدم حصول أي تحركات "مشبوهة" لجماعات مسلحة متطرفة داخل في ، وذلك في ظل الحديث عن خطة تُدرس بـ"إحكام" بشأن تسليم السلاح في المخيم خلال الفترة المقبلة.

وإذ ذكرت المصادر أنّ "التوقيت" بشأن الأمر المذكور "لم يُحسم"، قالت المعلومات إنَّ المساعي إيجابية وتسير بشكلٍ هادئ بهدف الحفاظ على أمن المخيم بدرجة أولى وتجنّب أي توتر.



وأشارت المصادر إلى أن أوساط المخيم تتحدّث عن ضرورة حصول حلّ منطقي ومنهجي لمسألة نزع السلاح فيه من دون حصول أي توترات كتلك التي حصلت مؤخراً في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، مشيرة إلى أن هناك تأييداً كبيراً لدى اللاجئين هناك لوجود الوطني الفلسطيني كونها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بالتعاون مع لتنسيق أمن المخيمات.