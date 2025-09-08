Advertisement

لبنان

ماذا يجري داخل عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:02
Doc-P-1414159-638929370021295394.jpg
Doc-P-1414159-638929370021295394.jpg photos 0
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّه لوحظ خلال الآونة الأخيرة عدم حصول أي تحركات "مشبوهة" لجماعات مسلحة متطرفة داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، وذلك في ظل الحديث عن خطة تُدرس بـ"إحكام" بشأن تسليم السلاح في المخيم خلال الفترة المقبلة.
وإذ ذكرت المصادر أنّ "التوقيت" بشأن الأمر المذكور "لم يُحسم"، قالت المعلومات إنَّ المساعي إيجابية وتسير بشكلٍ هادئ بهدف الحفاظ على أمن المخيم بدرجة أولى وتجنّب أي توتر.
 

وأشارت المصادر إلى أن أوساط المخيم تتحدّث عن ضرورة حصول حلّ منطقي ومنهجي لمسألة نزع السلاح فيه من دون حصول أي توترات كتلك التي حصلت مؤخراً في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، مشيرة إلى أن هناك تأييداً كبيراً لدى اللاجئين هناك لوجود قوات الأمن الوطني الفلسطيني كونها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بالتعاون مع الدولة اللبنانية لتنسيق أمن المخيمات.
 

وذكرت المصادر أن تلك القوات تبسط وجودها داخل المخيم على مدى 24 ساعة، ما أرسى حالة من الإطمئنان داخل مختلف الأحياء.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

