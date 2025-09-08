القوات اللبنانية تدين التهديدات الموجهة ضد عبود

Advertisement

دانت الدائرة الإعلامية في "بأشد العبارات" المنشور التهديدي الموجّه ضد الإعلامي ، والذي تضمن وعيدًا بـ"الخطف والتعذيب والتصفية الجسدية"، ومُذيل بتوقيع " الحوثية".وأكدت القوات في بيانها أنّ هذا التهديد "مرفوض شكلًا ومضمونًا"، ولا ينسجم مع مرحلة استعادة الدولة دورها، ولا مع رفض اللبنانيين لمحاولات كمّ الأفواه بالترهيب، مشددة على أنّ هذه الأساليب "فشلت في السابق وستفشل اليوم حتمًا، لأن دخل حقبة الدولة، ولأن الأستاذ عبود أساسًا ليس من الفئة التي تهاب التهديد".وطالبت الحزب والقضائية بالتحرّك الفوري لملاحقة الفاعلين وكشف المخططين وراء هذه التهديدات، وتوقيفهم وإنزال أشد بحقهم.