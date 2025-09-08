Advertisement

لبنان

القوات اللبنانية تدين التهديدات الموجهة ضد عبود

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:20
دانت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية "بأشد العبارات" المنشور التهديدي الموجّه ضد الإعلامي وليد عبود، والذي تضمن وعيدًا بـ"الخطف والتعذيب والتصفية الجسدية"، ومُذيل بتوقيع "جماعة أنصار الله الحوثية".
وأكدت القوات في بيانها أنّ هذا التهديد "مرفوض شكلًا ومضمونًا"، ولا ينسجم مع مرحلة استعادة الدولة دورها، ولا مع رفض اللبنانيين لمحاولات كمّ الأفواه بالترهيب، مشددة على أنّ هذه الأساليب "فشلت في السابق وستفشل اليوم حتمًا، لأن لبنان دخل حقبة الدولة، ولأن الأستاذ عبود أساسًا ليس من الفئة التي تهاب التهديد".

وطالبت الحزب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرّك الفوري لملاحقة الفاعلين وكشف المخططين وراء هذه التهديدات، وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
 
