لبنان

لقاء سيدة الجبل: حصر السلاح شرط لقيام دولة سيادية

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:30
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقرّه بالأشرفية، حضورياً وعبر الإنترنت، وأصدر بيانًا أكد فيه أن "البعض يحاول ربط مطلب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية بأحداث إقليمية ودولية خارجة عن إرادتنا"، مشددًا على أن هذا المطلب "بديهي ووطني مستقل عن أي سياق آخر، وهو شرط أساسي لقيام دولة سيادية".
وأشار المجتمعون إلى أنّ استمرار هيمنة السلاح يعني "نسف إمكانية قيام الدولة"، مؤكدين أن الحكومة اللبنانية معنية باسترجاع مجتمع بكامله إلى كنف الدولة والفكرة اللبنانية، وليس فقط بحصرية السلاح.

كما لفت البيان إلى الأضرار التي يسبّبها حزب الله داخل بيئته من خلال التأثير على الخدمات الاجتماعية والبرامج التربوية الموجهة للأطفال، إضافةً إلى حصرية الخدمات الصحية، ما يكرّس وضعًا خارج عن سلطة الدولة.

وقد حضر الاجتماع كل من: أحمد فتفت، أحمد عيّاش، أحمد ظاظا، أمين بشير، الياس عطالله، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إيلي كيرللس، بسام خوري، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الأخوي، جورج سلوان، جوزف كرم، حبيب خوري، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طانوس شهوان، طوني حبيب، طوبيا عطالله، طوني سلوم، عطالله وهبي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، كورين أبي نادر، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبي، مياد حيدر، ميسم نويري، نادرة فواز، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق.
