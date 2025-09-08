سوري في قبضة الأمن… هذا ما كان يفعله (صورة)

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة، اليوم الاثنين، انّه "متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة آفة المخدرات، أوقفت الإقليمية – ، السوري (م. ع.)، المطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ، وذلك بجرم ترويج المخدرات ضمن منطقة ".

وأضافت في بيان: "وقد ضبطت بحوزته سلاحاً غير مرخّص، إضافة إلى كميات من مادة الكوكايين، الكريستال، الباز، أقراص الكابتاغون، حشيشة الكيف، ومادة السيلفيا".





أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.



