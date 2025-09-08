Advertisement

لبنان

سوري في قبضة الأمن… هذا ما كان يفعله (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:27
Doc-P-1414169-638929386808773682.jpg
Doc-P-1414169-638929386808773682.jpg photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، اليوم الاثنين، انّه "متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة آفة المخدرات، أوقفت مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، السوري (م. ع.)، المطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ، وذلك بجرم ترويج المخدرات ضمن منطقة الشمال".
وأضافت في بيان: "وقد ضبطت بحوزته سلاحاً غير مرخّص، إضافة إلى كميات من مادة الكوكايين، الكريستال، الباز، أقراص الكابتاغون، حشيشة الكيف، ومادة السيلفيا".


أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

