قضية "الكازينو" إلى الواجهة مجددًا… إليكم التفاصيل

استأنفت الاستئنافية في اليوم القرار الظني الصادر عن في جبل طارق بو نصّار، الذي أتى مخالفًا لقرار العامة المالية برئاسة القاضية دورا ، التي ادّعت على مدير بجرائم هدر المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال في قضية الكازينو، كما ادّعت على مدير شركة Betarabia جاد غاريوس بالتهرب الضريبي، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

