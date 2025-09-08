Advertisement

لبنان

قضية "الكازينو" إلى الواجهة مجددًا… إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:34
Doc-P-1414172-638929390907563531.jpg
Doc-P-1414172-638929390907563531.jpg photos 0
استأنفت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اليوم القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار، الذي أتى مخالفًا لقرار النيابة العامة المالية برئاسة القاضية دورا الخازن، التي ادّعت على مدير كازينو لبنان رولان خوري بجرائم هدر المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال في قضية الكازينو، كما ادّعت على مدير شركة Betarabia جاد غاريوس بالتهرب الضريبي، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
