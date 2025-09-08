Advertisement

عون يستقبل بري وسفراء ووفودًا ويمنح القاضي عيراني وسام الأرز

08-09-2025 | 07:43
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدّم له التهاني بعيد ميلاد السيدة العذراء، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، خصوصًا في الجنوب، على ضوء التطورات الأخيرة. واكتفى بري بالقول بعد اللقاء: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".
كما التقى الرئيس عون سفير كازاخستان في لبنان رسول جومالي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وأكد السفير رغبة بلاده في تعزيز التعاون، مشيدًا بدور الجالية اللبنانية في تنمية بلاده.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس وفد جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية برئاسة الدكتور مهند الأسعد، الذي عرض سلسلة من المبادرات لتعزيز دور القطاع الاستشاري في الاقتصاد الوطني. وأيّد عون طرح إنشاء المعهد الوطني للمستشارين معتبرًا أن الاستثمار في الطاقات البشرية هو الضمانة لمستقبل مستدام.

كما التقى وفد نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي برئاسة ناديا بدران، التي سلّمت الرئيس نسخة من القانون الجديد لتنظيم المهنة. وشدد عون على أهمية الأخلاق إلى جانب العلم في كل الاختصاصات، مؤكدًا دعمه لمطالب النقابة.

إلى ذلك، استقبل الرئيس القاضي كارل عيراني بعد منحه شهادة تقدير من الأمم المتحدة على دوره في مكافحة الفساد. ومنحه عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرًا لشجاعته ونزاهته.

كما التقى سفير لبنان في المغرب علي ضاهر الذي تعهّد بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتلقى توجيهات الرئيس في مهامه الجديدة.
 
(الوكالة الوطنية)
