Advertisement

لبنان

غدًا… المرور ممنوع ليلاً داخل نفق الكوكودي – خلدة لهذا السبب

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1414178-638929396240279294.jpeg
Doc-P-1414178-638929396240279294.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

 تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه نحو خلدة)، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 9-9-2025، اعتبارًا من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السّير التّالية:
Advertisement

– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة، نحو الأوزاعي.

– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة، الى طريق المطار القديم.

– تحويل السّير القادم من المريجة – الكوكودي نحو أنفاق المطار، إلى طريق المطار القديم.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة السّير.
مواضيع ذات صلة
يوم الأحد... ممنوع المرور داخل نفق المطار
lebanon 24
08/09/2025 17:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. ممنوع مرور الشاحنات على هذه الطريق
lebanon 24
08/09/2025 17:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لمدة أسبوعين.. هذا ما سيشهده نفق الكوكودي
lebanon 24
08/09/2025 17:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الحادث المروري على طريق انفاق المطار وحركة المرور طبيعية باتجاه بيروت وكثيفة من جسر الكوكودي باتجاه خلدة وعلى طريق الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا (التحكم المروري)
lebanon 24
08/09/2025 17:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق المطار القديم

شعبة العلاقات

طريق المطار

الأوزاعي

المريجة

المطار

المري

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24