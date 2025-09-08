غدًا… المرور ممنوع ليلاً داخل نفق الكوكودي – خلدة لهذا السبب

Advertisement

تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه نحو خلدة)، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 9-9-2025، اعتبارًا من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السّير التّالية:– تحويل السّير القادم من أوتوستراد باتجاه ، نحو .– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة، الى .– تحويل السّير القادم من – الكوكودي نحو أنفاق المطار، إلى القديم.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة السّير.