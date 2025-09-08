Advertisement

لبنان

خلال زيارته إلى لبنان... من سيلتقي لودريان؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:03
أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان يبدأ لقاءاته في لبنان يوم الخميس ولمدة يومين.
وأضافت أنّه من المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث، كما سيلتقي قائد الجيش رودولف هيكل، وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر.
 
 
وأشارت إلى أنّه سيجتمع أيضاً بقائد القوة الفرنسية في "اليونيفيل".
 
 
جان إيف لودريان

رودولف هيكل

إيف لودريان

قائد الجيش

جان إيف لو

قائد القوة

الفرنسية

ال بي سي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24