لبنان

المودعون المغتربون يتوحدون خلف مشروع البستاني لحماية الودائع

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:10
أعلن "اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين" تأييده الكامل لمشروع القانون الذي قدّمه النائب فريد البستاني إلى مجلس النواب، والهادف إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية وإعادة الانتظام إلى القطاعين المالي والمصرفي.
وفي بيان صدر بعد اجتماع مرئي عُقد بتاريخ 4 أيلول 2025 بين أعضاء الاتحاد والنائب البستاني بحضور السيد ريشار فرعون والدكتور نيكولا شيخاني، جرى الاتفاق على التنسيق والتعاون الوثيق بين الطرفين للعمل كفريق واحد من أجل استعادة أموال المودعين وحماية جنى أعمارهم في هذه المرحلة المفصلية.

وشدد الاتحاد على أنّ دعم مشروع القانون ليس مجرد خطوة رمزية، بل مبادرة عملية في توقيت حساس، إذ وصف المرحلة الحالية بأنها "دائرة الخطر"، محذراً من أنّ عدم التوصل إلى حل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيعرض الودائع لخطر الشطب الكامل.

واتُفق أن يقوم كل عضو في الاتحاد، بحسب موقعه أو علاقاته الشخصية مع النواب، بالتواصل مع ممثلي الشعب لتأمين تأييد واسع لمشروع القانون، وصولاً إلى إقراره في البرلمان. كما أعلن الاتحاد عزمه تكثيف نشاطاته الإعلامية وحملاته التوعوية لحشد الرأي العام خلف هذه القضية.

وكشف البيان أنّ قيادة الاتحاد ستسعى في أقرب وقت ممكن للحصول على موعد مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لشرح معاناة المودعين وما تعرضوا له من ظلم كبير، والمطالبة بدعمه العملي والفعلي لإعادة الأموال المجمّدة.

وختم البيان بالتشديد على أنّ قضية الودائع وصلت إلى لحظة مفصلية لا تحتمل المزيد من المماطلة، مؤكداً التزام الاتحاد استخدام كل الوسائل المتاحة لإعادة الحقوق إلى أصحابها وحماية مدخراتهم.
 
(الوكالة الوطنية)
