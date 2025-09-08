Advertisement

لبنان

مراد: لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:26
شدّد النائب حسن مراد، في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء تكريمي للعشائر العربية في البقاع، على أنّ وجوده بين أبناء العشائر هو تكريم لنفسه، مؤكداً أنّ العشائر كانت وما زالت "ركناً أساسياً في حماية وحدة لبنان وهويته العربية".
وقال للعشائر: "لم تكونوا يوماً ضيوفاً على الدولة بل من أساساتها، وقدّمتم خيرة شبابكم شهداء دفاعاً عن لبنان، وآخرهم الشهيد رفعت الطعيمي"، مضيفاً: "لكم حق المشاركة في كل الميادين، ولا دولة قوية بلا عدالة ولا إنماء بلا إنصاف".
 
وأكد مراد أنّ التزام العشائر بالعروبة هو فعل إيمان وانتماء، وأنّ لبنان "جزء من أمته العربية"، داعياً إلى الحوار البنّاء لحل الخلافات، ومشدداً على أن "لا أحد يستطيع أن يكسر أحداً أو يستقوي عليه".
 
وحذّر من الرهان على العدو الإسرائيلي "الذي ينقضّ كالثعلب على كل من يدير له ظهره"، مشيراً إلى أنّ "كل من راهن عليه خسر"، داعياً إلى الانخراط في الدولة والوطن بدل العزلة والانقسام. 
 
كما طالب بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً باعتباره "المدماك الأساسي للإصلاح والتوازنات"، مشددًا على ضرورة عودة وزارة الخارجية إلى موقعها الوطني الجامع، والتحرّك مع أصدقاء لبنان لشرح الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار.
 
ومن البقاع، وجّه مراد تحية إلى فلسطين وغزة الصامدة، مؤكداً "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات"، لافتا إلى أن "لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية، والعشائر العربية في لبنان امتداد طبيعي لعشائر الأمة من بادية الشام إلى الجزيرة العربية، ومن فلسطين والعراق إلى الأردن وسوريا والسعودية والخليج، مؤكدًا أن التزامنا بالعروبة وخياراتها فعل إيمان وانتماء، والعلاقات العربية الأخوية خيار استراتيجي ثابت لا يمكن ال تخلي عنه".
