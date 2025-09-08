Advertisement

لبنان

حصيلة جديدة لقتلى وجرحى حادث البيسريّة

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1414195-638929426068460367.jpeg
Doc-P-1414195-638929426068460367.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حصيلة جديدة للحادث المروري الذي وقع على أوتوستراد البيسريّة باتجاه بيروت،بين شاحنة وثلاث سيارات، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 3 قتلى و10 جرحى في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
08/09/2025 19:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام محلية سورية: 7 قتلى و32 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات حي المقوس في محافظة السويداء
lebanon 24
08/09/2025 19:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
lebanon 24
08/09/2025 19:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجرحى في حادث سير على أوتوستراد البيسارية
lebanon 24
08/09/2025 19:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24

البيسري

بيروت

بيسري

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-08
12:37 | 2025-09-08
12:11 | 2025-09-08
11:34 | 2025-09-08
11:01 | 2025-09-08
10:59 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24