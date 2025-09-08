Advertisement

لبنان

إقفال مركزَي تدليك بالشمع الأحمر… الفتيات بداخلهما يمارسن أعمالاً منافية للأخلاق (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:39
Doc-P-1414199-638929432915688885.png
Doc-P-1414199-638929432915688885.png photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول وجود شبكة تقوم بتسهيل أعمال الدّعارة داخل مراكز تدليك، من خلال استغلال عددٍ من الفتيات في هذا المجال.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمّ التوصّل إلى أن المدعو:

م. ك. (مواليد عام 1983، لبناني)

وهو صاحب مركزَي تدليك في شتورا وزحلة، ويُشتبه بقيامه بتسهيل أعمال الدّعارة ضمن المركزَين المذكورَين.


بتاريخ 01-09-2025، وبعد رصده داخل المركز في شتورا، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيفه، وإلقاء القبص على /6/ فتيات من جنسيّات مختلفة (لبنانيّة، سوريّة، وفلبينيّة).


بعد ذلك، انتقلت الدّوريّة إلى المركز الثّاني في مدينة زحلة، حيث أوقفت /8/ فتيات من جنسيات لبنانية، فلبينية، تايلندية، وسورية، إضافةً إلى شخص آخر.


بالتّحقيق مع مالك المركز (م. ك.)، اعترف بما نُسب إليه.


وقد أُودع المحضر مع الموقوفين والمضبوطات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.









 
