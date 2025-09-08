إقفال مركزَي تدليك بالشمع الأحمر… الفتيات بداخلهما يمارسن أعمالاً منافية للأخلاق (صورة)

Advertisement

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، توافرت معلومات لمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول وجود شبكة تقوم بتسهيل أعمال الدّعارة داخل مراكز تدليك، من خلال استغلال عددٍ من الفتيات في هذا المجال.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمّ التوصّل إلى أن المدعو:م. ك. (مواليد عام 1983، لبناني)وهو صاحب مركزَي تدليك في شتورا وزحلة، ويُشتبه بقيامه بتسهيل أعمال الدّعارة ضمن المركزَين المذكورَين.بتاريخ 01-09-2025، وبعد رصده داخل المركز في شتورا، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيفه، وإلقاء القبص على /6/ فتيات من جنسيّات مختلفة (لبنانيّة، سوريّة، وفلبينيّة).بعد ذلك، انتقلت الدّوريّة إلى المركز الثّاني في ، حيث أوقفت /8/ فتيات من جنسيات لبنانية، ، تايلندية، وسورية، إضافةً إلى .بالتّحقيق مع مالك المركز (م. ك.)، اعترف بما نُسب إليه.وقد أُودع المحضر مع الموقوفين والمضبوطات الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.