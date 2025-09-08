إطلاق برنامج التدخل التربوي لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية

Advertisement

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برنامج التدخل الجديد، الذي يهدف إلى معالجة الثغرات في المفاهيم والأهداف والكفايات التأسيسية لدى تلامذة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي في المدارس الرسمية، وذلك بناءً على نتائج التقييم التشخيصي الوطني الذي كشف عن تدنٍ واضح في مستوى الكفايات لدى الطلاب في المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغات العربية والأجنبية.تم إطلاق البرنامج عبر منصة تيمز الرقمية، وشارك فيه نحو ثلاثة آلاف معلم ومعلمة من جميع مدارس الرسمية. وقد أعد للبحوث والإنماء الموارد التربوية اللازمة، بينما يتولى المدربون من مكتب الإعداد والتدريب في المركز عملية التدريب، والتي تمتد على خمس جلسات موزعة على ثمانية أسابيع من العام الدراسي الجديد، لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب. كما يتولى جهاز الإرشاد والتوجيه المتابعة ضمن المدارس لضمان تطبيق البرنامج بفعالية.خلال كلمتها للمعلمين عبر تطبيق تيمز، قالت : "نستعد اليوم لسنة دراسية جديدة وأنتم أساسها وروحها. فصمودكم وتعبكم خلال السنوات الصعبة الماضية كان العمود الفقري الذي حافظ على التعليم في لبنان. أنتم لا تقومون بالتعليم فقط، بل تبنون مستقبل البلد لكل أبنائه."وأوضحت أن الوزارة مسؤولة عن تعويض الفاقد التعليمي للطلاب ودعم المعلمين، مؤكدة أن "الموارد العملية التي أعدها المركز التربوي ستكون بين أيديكم لتسهيل مهمة تحديد مستوى كل تلميذ وتخطيط الدروس وفقًا لذلك".وأضافت الوزيرة: "سوف نركز في الأسبوعين الأولين من السنة على فهم نقاط الضعف ومعالجتها. هدفنا هو تزويدكم بموارد عملية تمكنكم من دعم التلامذة بشكل مباشر، مع مراعاة التواصل المستمر مع الأهالي لتعزيز الثقة بالمدرسة الرسمية".وأكدت كرامي أن سلسلة الـ webinars التعليمية أساسية لمتابعة البرنامج، مشددة على أن الموارد أعدت بالكامل من إمكانات وطنية داخلية من دون أي دعم خارجي، وهو ما يعكس قدرات لبنان التربوية الوطنية.