الإمارات تعين سفيراً جديداً في لبنان

أعلنت دولة عن تعيين السفير الجديد لدى الجمهورية ، فهد سالم سعيد دين الكعبي، في خطوة تعتبر مباركة ومبشرة بانطلاقة جديدة في العلاقات اللبنانية بعد فترة انتظار طويلة لتثبيت تمثيل كامل في .وأدى السفير الجديد اليمين القانونية أمام رئيس دولة العربية المتحدة، الشيخ زايد آل ، اليوم الاثنين، ضمن مجموعة من السفراء المعينين حديثاً لدى الدول الشقيقة والصديقة، وفق ما أفادت الإماراتية "وام".