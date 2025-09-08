Advertisement

لبنان

الإمارات تعين سفيراً جديداً في لبنان

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:02
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين السفير الجديد لدى الجمهورية اللبنانية، فهد سالم سعيد دين الكعبي، في خطوة تعتبر مباركة ومبشرة بانطلاقة جديدة في العلاقات اللبنانية الإماراتية بعد فترة انتظار طويلة لتثبيت تمثيل دبلوماسي كامل في لبنان.
وأدى السفير الإماراتي الجديد اليمين القانونية أمام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، ضمن مجموعة من السفراء المعينين حديثاً لدى الدول الشقيقة والصديقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
