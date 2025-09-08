28
الإمارات تعين سفيراً جديداً في لبنان
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت دولة
الإمارات العربية المتحدة
عن تعيين السفير الجديد لدى الجمهورية
اللبنانية
، فهد سالم سعيد دين الكعبي، في خطوة تعتبر مباركة ومبشرة بانطلاقة جديدة في العلاقات اللبنانية
الإماراتية
بعد فترة انتظار طويلة لتثبيت تمثيل
دبلوماسي
كامل في
لبنان
.
وأدى السفير
الإماراتي
الجديد اليمين القانونية أمام رئيس دولة
الإمارات
العربية المتحدة، الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، اليوم الاثنين، ضمن مجموعة من السفراء المعينين حديثاً لدى الدول الشقيقة والصديقة، وفق ما أفادت
وكالة الأنباء
الإماراتية "وام".
