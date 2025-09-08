Advertisement

لبنان

بري يلتقي مسؤولين دوليين ويطلع على المستجدات السياسية والأمنية في لبنان

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1414210-638929449944123548.jpg
Doc-P-1414210-638929449944123548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم، مجموعة من المسؤولين الدوليين، حيث تابع معهم آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وسبل تعزيز التعاون الثنائي مع دول مختلفة، في لقاءات شملت رئيس البرلمان النيجيري، قائد الجيش اللبناني، والسفير الكندي في لبنان.
Advertisement

واستقبل الرئيس بري رئيس مجلس النواب النيجيري تاج الدين عباس والوفد النيابي المرافق، بحضور القائم بأعمال سفارة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، وقنصل لبنان الفخري في كانو نيجيريا خليل مسلماني، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال التشريعي.

وأكد تاج الدين عباس في تصريحاته بعد اللقاء أن هدف زيارته هو تقديم الشكر للرئيس بري على الدعم الذي قدمه للنيجيريين منذ وصولهم إلى لبنان، وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين التي تعود لأكثر من 200 عام.
 
وأضاف أن الجيل الرابع والخامس والسادس من اللبنانيين في نيجيريا يمارسون الأعمال التجارية ويحققون نجاحاً كبيراً، وأغتنم الفرصة لشكر الرئيس بري على المساهمات التي تقدمها الجالية اللبنانية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم مبادرة مجلس النواب النيجيري لإنشاء مجموعة الصداقة النيجيرية اللبنانية، ودعا البرلمان اللبناني لزيارة نيجيريا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والتشريع.

كما استقبل الرئيس بري السفير المفوض فوق العادة لكندا في لبنان غريغوري غاليغان في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الدبلوماسية، حيث جرى خلال اللقاء عرض تطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا بما يعزز أطر التعاون المشترك بين الدولتين.

وفي وقت لاحق، التقى الرئيس بري قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة، خصوصاً الأمنية والميدانية، وشؤون المؤسسة العسكرية. وعند سؤال العماد هيكل عن مدى ارتياحه للوضع الأمني، اكتفى بالقول: "دائماً."
مواضيع ذات صلة
بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد
lebanon 24
08/09/2025 19:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع مع زواره تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية
lebanon 24
08/09/2025 19:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين جنبلاط ورئيس الحكومة عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة
lebanon 24
08/09/2025 19:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع الوفد الأميركي في مستجدات الأوضاع في لبنان
lebanon 24
08/09/2025 19:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

قائد الجيش

اللبنانية

البرلمان

دبلوماسي

الثنائي

بري على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-08
12:37 | 2025-09-08
12:11 | 2025-09-08
11:34 | 2025-09-08
11:01 | 2025-09-08
10:59 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24