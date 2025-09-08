بري يلتقي مسؤولين دوليين ويطلع على المستجدات السياسية والأمنية في لبنان



واستقبل الرئيس رئيس مجلس النواب النيجيري تاج الدين عباس والوفد النيابي المرافق، بحضور القائم بأعمال سفارة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، وقنصل لبنان الفخري في كانو نيجيريا خليل مسلماني، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال التشريعي.



وأضاف أن الجيل الرابع والخامس والسادس من اللبنانيين في نيجيريا يمارسون الأعمال التجارية ويحققون نجاحاً كبيراً، وأغتنم الفرصة لشكر الرئيس بري على المساهمات التي تقدمها الجالية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم مبادرة مجلس النواب النيجيري لإنشاء مجموعة الصداقة النيجيرية اللبنانية، ودعا البرلمان اللبناني لزيارة نيجيريا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والتشريع.



كما استقبل الرئيس بري السفير المفوض فوق العادة لكندا في لبنان غريغوري غاليغان في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الدبلوماسية، حيث جرى خلال اللقاء عرض تطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا بما يعزز أطر التعاون المشترك بين الدولتين.



وفي وقت لاحق، التقى الرئيس بري اللبناني العماد رودلف هيكل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة، خصوصاً الأمنية والميدانية، وشؤون المؤسسة العسكرية. وعند سؤال العماد هيكل عن مدى ارتياحه للوضع الأمني، اكتفى بالقول: "دائماً."