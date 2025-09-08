28
لبنان
بري يلتقي مسؤولين دوليين ويطلع على المستجدات السياسية والأمنية في لبنان
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:16
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني
نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم، مجموعة من المسؤولين الدوليين، حيث تابع معهم آخر التطورات السياسية والأمنية في
لبنان
وسبل تعزيز التعاون
الثنائي
مع دول مختلفة، في لقاءات شملت رئيس
البرلمان
النيجيري، قائد
الجيش اللبناني
، والسفير الكندي في لبنان.
واستقبل الرئيس
بري
رئيس مجلس النواب النيجيري تاج الدين عباس والوفد النيابي المرافق، بحضور القائم بأعمال سفارة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، وقنصل لبنان الفخري في كانو نيجيريا خليل مسلماني، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال التشريعي.
وأكد تاج الدين عباس في تصريحاته بعد اللقاء أن هدف زيارته هو تقديم الشكر للرئيس
بري على
الدعم الذي قدمه للنيجيريين منذ وصولهم إلى لبنان، وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين التي تعود لأكثر من 200 عام.
وأضاف أن الجيل الرابع والخامس والسادس من اللبنانيين في نيجيريا يمارسون الأعمال التجارية ويحققون نجاحاً كبيراً، وأغتنم الفرصة لشكر الرئيس بري على المساهمات التي تقدمها الجالية
اللبنانية
في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم مبادرة مجلس النواب النيجيري لإنشاء مجموعة الصداقة النيجيرية اللبنانية، ودعا البرلمان اللبناني لزيارة نيجيريا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والتشريع.
كما استقبل الرئيس بري السفير المفوض فوق العادة لكندا في لبنان غريغوري غاليغان في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الدبلوماسية، حيث جرى خلال اللقاء عرض تطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا بما يعزز أطر التعاون المشترك بين الدولتين.
وفي وقت لاحق، التقى الرئيس بري
قائد الجيش
اللبناني العماد رودلف هيكل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة، خصوصاً الأمنية والميدانية، وشؤون المؤسسة العسكرية. وعند سؤال العماد هيكل عن مدى ارتياحه للوضع الأمني، اكتفى بالقول: "دائماً."
