المفتي دريان.. دعم كامل لورشة الاصلاحات

التقى والتجارة الدكتور عامر بساط، اليوم الاثنين، مفتي الشيخ ، حيث ناقشا مسار الاصلاحات الاقتصادية والاجامعية.وافاد مكتب وزير الاقتصاد الاعلامي بانه "خلال اللقاء، عرض الوزير رؤية الوزارة حيال مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وشرح أبرز الخطوات المتخذة في هذا المجال، مع الإضاءة على التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام ."