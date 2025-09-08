Advertisement

لبنان

المفتي دريان.. دعم كامل لورشة الاصلاحات

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:27
التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، اليوم الاثنين، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث ناقشا مسار الاصلاحات الاقتصادية والاجامعية.
وافاد مكتب وزير الاقتصاد الاعلامي بانه "خلال اللقاء، عرض الوزير رؤية الوزارة حيال مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وشرح أبرز الخطوات المتخذة في هذا المجال، مع الإضاءة على التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام الاقتصاد الوطني."
 
وأشار المكتب أن المفتي أبدى دعمه الكامل للورشة الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة. 
 
(الوكالة الوطنية)
